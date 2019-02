Trein naar bekerwedstrijd heeft panne

Enkele tientallen supporters hebben alle moeite moeten doen om überhaupt bij de bekerwedstrijd Feyenoord - Ajax te komen. Ze zaten vanuit Brabant in een trein op de Hoge Snelheidslijn (HSL), die panne kreeg bij Zevenbergschen Hoek.

ProRail liet weten dat het personeel zich niet veilig voelde tussen boze voetbalsupporters.



"In de trein zaten ongeveer twintig supporters die onderweg waren richting de wedstrijd in de Kuip", zegt een woordvoerder van de politie in Brabant. "Die waren niet blij met de vertraging en één van hen zette een grote mond op tegen een conducteur. Die haalde de politie erbij."

De woordvoerder zegt dat de melding binnen kwam als vernieling. "Maar daar is helemaal niks van waar", vertelt de politiewoordvoerder.

Voor de passagiers van de trein is alternatief vervoer geregeld. "En de supporters hebben gewoon de wedstrijd in het stadion kunnen zien", sluit de woordvoerder af.