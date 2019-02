Deel dit artikel:













Flat ontruimd na waterlekkage in Delfshaven Galvanistraat (Foto: MediaTV)

Een flat aan de Galvanistraat in Rotterdam-Delfshaven is grotendeels ontruimd. Het gaat om acht verdiepingen en ongeveer 140 mensen. Bewoners worden opgevangen in een naastgelegen flat.

Eerder op de avond was er een kleine ontploffing in een gasfornuis in een keuken in een van de appartementen. Daarop zou de sprinklerinstallatie zijn aangesprongen. Er is zoveel water vrijgekomen dat veel bewoners vannacht niet de nacht thuis kunnen doorbrengen.