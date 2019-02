Deel dit artikel:













VIDEO: Flat volledig ontruimd na waterballet in Delfshaven Galvanistraat (Foto: MediaTV) Foto: Jacco van Giessen Foto: Jacco van Giessen

Een flat aan de Galvanistraat in Rotterdam-Delfshaven is volledig ontruimd. Na een brand in een van de appartementen heeft de sprinklerinstallatie zoveel water verspreidt, dat de situatie onveilig werd. De 250 bewoners worden overgebracht naar zwembad West.

"Meterkasten en ook de liften werden aangetast door het water", legt een woordvoerder van de brandweer uit. "Het werd zo onveilig dat we besloten hebben om iedereen eruit te halen." De flat aan de Galvanistraat is 24 verdiepingen hoog. Op de achtste verdieping was een kleine ontploffing in een gasfornuis. Daarop is de sprinklerinstallatie in het appartement aangesprongen. Twee bewoners hebben rook ingeademd en zijn overgebracht naar het ziekenhuis.