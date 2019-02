Pascal Bosschaart over wissel Jørgensen-Van Persie: 'Ongelofelijk'

Feyenoord verloor woensdagavond met 0-3 van Ajax en is uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker. Dat Giovanni van Bronckhorst tijdens de wedstrijd Nicolai Jørgensen inbracht voor Robin van Persie, snapt analist Pascal Bosschaart niet. "Ongelofelijk", vindt de oud-Feyenoorder.

"Ik weet niet wat de achterliggende gedachte is. Dat hij geblesseerd is of dat hij de rest van het seizoen wil afmaken", zegt Bosschaart tegenover RTV Rijnmond.

"Maar gun die die 47.000 man in het stadion gewoon Van Persie. Een Van Persie die in de eerste helft weer geniale dingen liet zien. Laat hem gewoon staan.

Hij is één van de weinige spelers die een team op sleeptouw kan nemen. Als hij een spits voor een spits brengt; ik snap de gedachte er niet achter."

Beluister hierboven heel de analyse van oud-Feyenoorder Pascal Bosschaart.