Ontruimde flat zat vol studenten: 'Ik ben 18 verdiepingen naar beneden gerend'

Buiten de 'Lee Towers' aan de Galvanistraat was het woensdagavond ongewoon druk met studenten. De ontruimde flat aan de Galvanistraat wordt namelijk vooral bewoond door buitenlandse studenten. En die hadden deze avond in de buitenlucht niet verwacht.

"Dertig minuten geleden hoorde ik de brandweerwagens", zegt een studente afkomstig uit New York. "Ik keek naar buiten en zag niks, dus ging ik weer aan het werk. En tien minuten geleden ging het brandalarm af. Vervolgens ben ik 18 verdiepingen naar beneden gerend op de trap."

De studente zegt dat ze geen idee heeft wat er aan de hand was. "Maar omdat ik de brandweer had gezien, dacht ik dat het daar wel mee te maken had. Ik kon me niet voorstellen dat ze een proefalarm zouden houden 's avonds laat."

Vuurwerk

Een mannelijke student, ook uit het buitenland, zegt dat hij een soort flits in een van de appartementen had gezien. "Het leek een beetje op vuurwerk", legt hij uit, terwijl hij staat te rillen van de kou. "Ik dacht niet meteen aan vuur."

De jongeman legt uit dat hij vandaag zou verhuizen naar zijn nieuwe appartement aan de Galvanistraat. "En nu sta ik hier buiten zonder jas en ik vind het eigenlijk best wel koud. Ik ben hier maar voor zes maanden."