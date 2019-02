Deel dit artikel:













Hulp bij belastingaanifte: alle bonnetjes bewaren !

Ze doen het voor het 44ste achtereenvolgende jaar. Elk jaar zijn er weer nieuwe studenten fiscaal recht en fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam die zich inzetten om de inkomstenbelasting in te vullen voor mensen die er zelf niet uit komen. Het kleine zaaltje in Ontmoetingscentrum Prinsenhof in de Rotterdamse wijk Lage Land pluilt uit. Aan elk tafeltje zijn twee studenten bezig formulieren in te vullen.

Meneer en mevrouw Dekker zijn erg blij met de hulp bij de aangifte. "We komen al jaren. Want als wij het zelf doen, komen we d'r niet uit," vertelt mevrouw Dekker."Mijn man is nog jong maar is ben 86 dan ken je dat allemaal niet zo goed meer." Volgens Michiel Suijker, bestuurslid Stichting Belastingwinkel Rotterdam (SBR) is er nog steeds veel vraag voor hulp bij aangifte. "Je ziet dat de behoefte niet afneemt, ieder jaar zijn er mensen die slecht in staat zijn digitaal aangifte als je digibeet of analfabeet bent dan wordt het heel lastig om aangifte te doen. " Een tip voor iedereen die nog aangift moet doen: "Ik zou vooral de administratie op orde te houden, altijd de bonnetjes bewaren, denk aan de kosten die je maakt voor de tandarts die je niet verzekerd krijgt. Alles wat buiten het eigen risico om betaald is. Maar vooral bonnetje bewaren" www.belastingwinkelrotterdam.nl