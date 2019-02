Burgerinitiatief in Barendrecht krijgt 7000 euro voor opknapbeurt maar krijgt geen vergunning

Ze zitten met de handen in het haar in Barendrecht. "Wij begrijpen het niet, de inititiefnemer begrijpt het niet en diverse buurtbewoners begrijpen het ook niet", zegt Willem Booij, raadslid voor Echt voor Barendrecht (EvB)

De grote vraag is waarom een het voormalige clubhuis van FCC Barendrecht op de Bongerd ter beschikking is gesteld aan een burgerinitiatief, opknapt is met 7000 euro gemeentesubsidie en nu er een exploitatievergunning voor wordt aangevraagd deze door de gemeente Barendrecht wordt geweigerd.

Booij prijst van het burgerinitiatief van Barendrechter Johan Terdu. "Een prachtig initiatief dat door iedereen wordt omarmd. Het zou een ontmoetingscentrum worden voor mensen uit de wijk, voor mensen die misschien in eenzaamheid leven en die door zo'n plek weer in contact komen met andere mensen."

Het raadslid vindt het verbazingwekkend dat de gemeente weigert een exploitatievergunning af te geven. "Wij krijgen wel signalen uit de samenleving dat er plannen zijn dat iets ander gaat komen op deze plek. Daarover heb ik ook schiftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur."

Booij: "Wat is de bestemming van deze plek en zijn er plannen voor sportpark De Bongerd? Wij kennen ze niet, maar we horen er wel over, dus daar moet duidelijkheid over komen."