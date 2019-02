Deel dit artikel:













Bewusteloos geslagen in Spijkenisse

In Spijkenisse is iemand bewusteloos geslagen tijdens het uitgaan in de nacht van woensdag op donderdag. Dat gebeurde bij een horecagelegenheid aan de Voorstraat, meldt de politie op Twitter.

"Een persoon is met de ambulance mee voor controle en er is een verdachte aangehouden", aldus het bericht. Een politiewoordvoerster kon donderdagochtend nog geen nadere details over de ruzie geven.