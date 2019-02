Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Overleg gemeente met bewoners ontruimde flat Rotterdam

De ongeveer 250 bewoners van de wegens brand ontruimde woontoren in de Galvanistraat in Rotterdam hebben donderdagmorgen overleg met de gemeente en de verhuurder over de toestand van hun huis.

Het merendeel van de geëvacueerde bewoners had zelf elders onderdak gevonden. Ongeveer zestig mensen brachten de nacht door in een nabijgelegen sporthal. Medewerkers van het Rode Kruis hadden die hal ingericht voor de overnachting. Na het uitbreken van de brand woensdagavond sprong de sprinklerinstallatie aan. Daardoor ontstond veel wateroverlast. Een aantal elektrische installaties is mogelijk aangetast. De brand zelf was snel onder controle. Twee bewoners moesten naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd, meldde de brandweer.

[article:178836/Flat volledig ontruimd na waterballet in Delfshaven]