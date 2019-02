Studente na flatbrand Rotterdam: 'Het was heel koud'

De 250 bewoners van de flat aan de Galvanistraat in Rotterdam-Delfshaven kunnen voorlopig nog niet terug naar hun woningen. Zij werden donderdagavond geëvacueerd vanwege een brand in een van de 'Lee Towers'.

Tientallen bewoners sliepen in de nacht van woensdag op donderdag op stretchers van het Rode Kruis in Sportcentrum West aan de Spaanseweg. Het gaat vooral om studenten.

Bewoonster Kelly Klausnitzer is een van hen: "Het was niet de leukste nacht van mijn leven. Het was heel koud in de zaal en we kregen een heel dun Ikea-dekentje met stretchers, dus eigenlijk hetzelfde als een vluchtelingenkamp. We hebben amper geslapen, het was niet zo leuk."

Klausnitzer hoeft gelukkig niet nog een nacht in de opvang te blijven. Haar ouders komen haar met de auto ophalen.

Volgens de gemeente Rotterdam blijft de opvang voorlopig nog wel open: "Als ze willen, kunnen ze hier de komende nacht nog blijven. Er is ook een kans dat het aantal mensen dat hier wil verblijven nog gaat toenemen", vertelt Marieke van Gruijthuijsen van de gemeente donderdagochtend op Radio Rijnmond.

"Veel mensen hebben gisteravond zelf voor een overnachtingsplek gezorgd, maar ik kan me ook indenken dat ze ervoor kiezen hier naartoe te komen als het langer gaat duren. En dat kan. Daar zijn we op voorbereid."

Na het uitbreken van de brand woensdagavond sprong de sprinklerinstallatie aan. Daardoor ontstond veel wateroverlast. Een aantal elektrische installaties is mogelijk aangetast.

De brand zelf was snel onder controle. Twee bewoners moesten naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd.