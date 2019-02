Deel dit artikel:













Beelden van straatroven en overvallen in Bureau Rijnmond

Deze week wordt in Bureau Rijnmond onder meer beeldmateriaal getoond van een overval in Rotterdam. Het duo pleegt een overval op een pizzeria waar geen contant geld meer is.

Het duo eist geld bij de Domino’s Pizza aan de Kerstendijk in Rotterdam. Als blijkt dat er geen cent te halen valt, omdat de zaak cash-free is, richten ze zich op de medewerkers. Ze gaan er vandoor met de kettingen van een van de medewerkers. Drie straatroven Verder is er aandacht voor drie straatroven, allemaal gepleegd in Rotterdam. Één daarvan werd gepleegd op het Lijnbaanhof, de ander op het Stroveer en de derde op de Zevenkampse Ring. Bij deze laatste straatroof werd een 61-jarige man bewusteloos gelagen en de daders gingen sloegen daarna op de vlucht met zijn spullen. Enkele uren na de beroving werd op het Binnenwegplein in Rotterdam gepind met de pinpas van het slachtoffer. Daar zijn beelden van. Bureau Rijnmond is het wekelijks opsporingsprogramma van de politie en het Openbaar Ministerie en is elke donderdag vanaf 17:15 uur te zien op TV Rijnmond. Alle onderwerpen zijn ook terug te vinden op de website van RTV Rijnmond en in de gratis Rijnmond-app.