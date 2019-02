Vrouw uit Ridderkerk overvallen na aanbieden iPhone op Marktplaats

De politie heeft twee tieners opgepakt voor een gewapende woningoverval in Ridderkerk. Het gaat om jongens van 14 en 17 jaar. Naar een derde overvaller is de politie nog op zoek.

De overvallers kwamen woensdag rond 15:00 uur naar de woning aan de Mauritshoek. Het slachtoffer had een iPhone op Marktplaats aangeboden en een afspraak gemaakt dat de telefoon bij haar thuis kon worden opgehaald.

Eenmaal binnen, bedreigden de jongens de vrouw met een wapen. Ze gingen er met de telefoon vandoor zonder te betalen.

De vrouw heeft direct de politie gebeld. In de omgeving is gezocht naar de jongens. Dat leidde ertoe dat de politie later die middag de twee jongens arresteerde. Donderdag volgt een buurtonderzoek.