Supermarkt Maassluis verkoopt geen sigaretten meer Supermarkt verkoopt geen sigaretten meer (Bron: WOS)

Wie sigaretten of tabak wil halen, kan de nieuwe Lidl in Maassluis beter overslaan. De winkel aan het Westeinde is, naar eigen zeggen, als één van de eerste supermarkten in Nederland gestopt met de verkoop van sigaretten.

Dat meldt mediapartner WOS.nl . Uiterlijk in 2022 zijn alle sigaretten uit de schappen van Lidl verdwenen, zo maakte het bedrijf vorig jaar bekend. Volgens Lidl is de verkoop niet langer rendabel en beweegt Nederland zich in de richting van een rookvrije samenleving. Wethouder Fred Voskamp en Mara van Dooremaal van de Hartstichting hebben, samen met supermarktmanager Hans, Lidl Maassluis rookvrij verklaard. De beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds.