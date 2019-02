Museum Brielle leent topstuk van Louvre

Historisch Museum Den Briel in Brielle krijgt een topstuk uit het Louvre te leen. Het gaat om een gouden beker uit de 17e eeuw en die komt in de tentoonstelling 'De gebroeders De Wit' te staan.

"We zijn gewoon heel blij dat het gelukt is om de toezegging voor de bruikleen van het Louvre te krijgen", zei Marijke Holtrop van het museum donderdag op Radio Rijnmond.

"Het Louvre heeft natuurlijk alleen maar topstukken. Maar dat je dan als museum in Brielle de beker krijgt van Cornelis de Witt in bruikleen, ja dat is absoluut geweldig."

Behalve uit het Louvre in Parijs komen er ook leenstukken uit het Dordrechts Museum, het Mauritshuis en het Rijksmuseum. De tentoonstelling over de gebroeders De Witt is in juni.