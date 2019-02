Gemeente Zwijndrecht sluit houten fietsbrug richting Dordrecht

De gemeente Zwijndrecht heeft per direct de houten fietsbrug richting de brug over de Oude Maas gesloten. De houten draagpalen en liggers van de brug zijn door houtrot en zwammen aangetast, wat gevaarlijke situaties kan opleveren.

De houten fietsbrug ligt aan de Brugweg en vormt een belangrijke route richting de

Zwijndrechtse Brug, die door mensen uit Zwijndrecht zelf overigens de Dordtse Brug wordt genoemd. Daarnaast maakt het houten bruggetje onderdeel uit van een aantal landelijke- en regionale fietsroutes.

Op korte termijn sloopt de gemeente de fietsbrug. Of er een andere brug voor in de plaats komt, is nog niet duidelijk. De vervangingskosten zijn dermate hoog, dat de gemeente onderzoekt welke alternatieven mogelijk zijn.

De komende negen maanden is in ieder geval een omleidingsroute ingesteld in Zwijndrecht via de Lindtsedijk, Bilderdijkstraat en Karel Doormanlaan richting de brug over de Oude Maas.