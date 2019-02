Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hogesnelheidslijn blijft zorgenkind

In 2018 zijn meer treinen gaan rijden over de hogesnelheidslijn (hsl). Ook steeg het aantal reizigers op die lijn tussen Rotterdam en Schiphol met 15 procent, meldt de Nederlandse Spoorwegen in het jaarverslag.

Om het toenemende aantal reizigers te kunnen vervoeren, heeft de NS meer Intercity Direct-treinen laten rijden op dat traject: vijf per uur, in plaats van vier. Ook werden de treinen langer. Minder punctueel Ondanks het toename van reizigers én treinen, presteert de hsl op bepaalde punten minder dan een jaar eerder. Zo reden treinen op de hsl één procent minder vaak op tijd, in 82,5 procent van de gevallen. Volgens een woordvoerder komt dat vooral door een ‘bug’ in de software. Daardoor valt gemiddeld tien keer per week een trein stil. Ook woensdagavond had een trein op de hsl problemen. Lees ook: Trein naar bekerwedstrijd heeft panne Fabrikant Bombardier zou de bug inmiddels hebben gevonden en doet er alles aan om deze op te lossen. Wat volgens de woordvoerder ook meespeelt bij de verminderde punctualiteit, is dat het probleem met één trein door de inzet van meer treinen op het traject nu ook meer treinen treft dan voorheen. Hoewel de punctualiteit iets is gedaald, steeg de waardering van de reizigers wel. Zo’n 83 procent van de reizigers gaf een cijfer van een 7 of hoger. Dat was een jaar eerder ongeveer 77 procent.