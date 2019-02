Boeren door warmte alweer volop actief op het land

Boeren rijden weer af en aan met hun grote machines over het polderland. Door de warme dagen zijn ze niet te houden en stoppen ze de pootaardappelen en uien de grond in. In Ooltgensplaat zijn zelfs al kleine kwetsbare uienzaden ingezaaid.

Akkerbouwer Cornelis Mosselman wroet deze ochtend met een mesje in de kale poldergrond. Hij controleert of de uienzaadjes de nachtvorst hebben doorstaan. En ziet dat ze de eerste nacht goed doorstaan hebben.

Mosselman: "Normaal gesproken is het te koud in februari, dan kunnen we nog niet aan de slag. Maar ik zag dat het gras al groeide, dus dacht toen: dan kunnen de uienzaden er ook in. Heel bijzonder voor de tijd van het jaar.'

Uien planten lukt nog wel als het koud is en de omstandigheden goed zijn, doceert de biologische boer. "Want plantjes kiemen makkelijker. Zaaiuien doen er langer over om boven de grond te komen en hebben meer moeite met kou of regen. Dan groeien ze niet."

Met een beetje pech krijgen we nog wel een strenge vorstperiode en wordt de grond te hard voor de ontwikkeling van de zaden. Dan moet Mosselman alles opnieuw doen. "Op hoop van zegen dan maar."

In de toekomst hoopt de boer zelfs twee keer per jaar te kunnen zaaien. Dat kan als hij volledig biologisch gaat verbouwen. "Ik hoef dan niet meer in de schuur op te slaan, maar kan meteen leveren. Dan is het fijn als je vroege uien hebt."

Zes generaties Mosselman hebben een boerderij gerund op Goeree-Overflakkee. Cornelis heeft de zevende generatie al rondlopen en voelt zich verantwoordelijk voor hun toekomst en die van het land. Daarom wil hij volledig biologisch gaan landbouwen.

"De wereld verander je niet in je eentje, maar je kunt je wel verantwoordelijk voelen. Mijn ervaring met grootschalige akkerbouw beviel me niet dus heb ik twee jaar geleden besloten om te schakelen naar biologisch."

Voor die omschakeling heb je als boer een lange adem nodig. Zes jaar duurt het, voor je volledig biologisch bent. Daarom kiest slechts een enkeling op Goeree-Overflakkee voor deze overstap. Mosselman is meer dan bereid het risico te nemen. "Ik kan me geen ander leven voorstellen dan als boer, maar het moet wel haalbaar zijn. Hier zie ik toekomst in."