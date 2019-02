Kringloopexpert: 'Maassluis nieuwe hotspot voor kringloopliefhebbers'

Tweedehands spullen zijn helemaal hip. Jong en oud weten de weg naar de kringloopwinkels te vinden en expert Danny Post weet waar zij moeten zijn: Maassluis, volgens Post de kringloophoofdstad van onze regio.

Er zijn vier kringloopzaken te vinden in deze relatief kleine stad, en binnenkort opent er een vijfde winkel. Danny Post is daarom fan van Maassluis. Hij is de man achter de populaire website Go With The Vlo, schrijft een column in de Volkskrant over kringloopgeluk en weet precies de krenten uit de pap te pikken.

Danny's favoriete kringloopwinkel in Maassluis is De Kleine Schaal, gelegen aan de Nijverheidsstraat. Eigenaresse Nicolette heeft een neus voor mooie dingen en gezelligheid. Haar zaak heeft ook een belangrijke functie in de buurt. Mensen kopen er voor kleine prijsjes broodnodige huishoudelijke spullen en zijn altijd welkom voor een bakkie en een luisterend oor.

Danny vindt deze zaak zo prettig omdat hij er nog verrast kan worden. "Tussen de gewone dingetjes, de Blokker-meuk, kun je zomaar ineens iets heel bijzonders vinden. Het staat allemaal door elkaar. En je kunt er vanuit gaan dat je niet het vel over de neus wordt getrokken qua prijs".

Een andere leuke zaak is in het centrum van Maassluis: De Doorsluizer. Gerund door jonge mensen, die er een hippe bedoening van hebben gemaakt. Ook daar kun je koffie drinken, maar dat is meer in een horeca-setting. Met andere woorden: Niet gratis.

De Doorsluizer bestaat nog niet zo lang, maar op deze doordeweekse dag is het behoorlijk druk binnen. Er worden bankstellen naar buiten gedragen, en de kunstbloemen vinden gretig aftrek. In de Doorsluizer is de boel wat meer gestyled. Op de afdeling boeken mag je zelf bepalen wat je betaalt voor een boek.

Klik op de video om samen met verslaggeefster Chantal en expert Danny binnen te kijken!