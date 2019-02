Deel dit artikel:













Wildwest in de Rotterdamse Wapenstraat Foto: IJsselmonde Nieuws

Bij de schietpartij aan de Wapenstraat in Rotterdam-Zuid, is door meerdere mannen over en weer geschoten. Dat blijkt uit politieonderzoek. Bij de schietpartij raakte een man gewond.

De eerste meldingen over de schietpartij kwamen rond 16:30 uur binnen bij de politie: "Heel snel nadat de agenten aankwamen werd een 29-jarige Rotterdammer aangetroffen in de Maliestraat, een zijstraat van de Wapenstraat. Hij lag op de grond tussen geparkeerde auto’s en bleek gewond aan zijn been", aldus de politie. De man is overgebracht naar een ziekenhuis waar hij later die dag werd aangehouden. Ook hij zou geschoten hebben. Agenten hebben in de loop van de avond een vuurwapen in een ondergrondse container gevonden. Naar de andere verdachten is een onderzoek ingesteld.

