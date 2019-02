'Er liep 20 duizend liter water door de Lee Towers'

Ton Mol (Stichting Salvage) over de schade in de Lee Towers

Een kleine brand met enorme gevolgen. Na een 'vlam in de pan' in een van de appartementen van de 'Lee Towers' in Rotterdam stroomde er in een half uur 20 duizend liter water uit een sprinklerinstallatie. "Maar de spullen in de appartementen zijn eigenlijk niet beschadigd", zegt Ton Mol van stichting Salvage, die voor verzekeraars de schade in beeld brengt.

De bewoners van de 'Lee Towers' bij het Marconiplein in Rotterdam-West moesten de nacht van woensdag op donderdag noodgedwongen in een sporthal doorbrengen. Pas als de elektriciteit weer ingeschakeld kan worden, mogen de mensen terug naar huis.



"Een groot deel van het bluswater is door de meterkasten gegaan", legt Mol uit. "Er wordt hard gewerkt om de elektriciteit te herstellen en de liften weer werkend te krijgen. Of we dat vandaag gaan redden is nog niet duidelijk. Als het niet is opgelost dan kunnen de bewoners opnieuw terecht in de opvanglocatie."

Niet uitgezet

Dan resteert de vraag: hoe heeft het kunnen gebeuren dat de sprinklers niet uitgingen, terwijl er sprake was van een kleine brand. "De sprinklers hebben gedaan wat ze moesten doen", gaat Mol verder. "Ze moeten afgaan als er rook is. Maar op enig moment moeten ze ook uitgezet worden als de brand uit is. De brandweer onderzoekt nog wat er precies is gebeurd."

Mol heeft de woningen bezocht. "Dat kon vanmorgen pas bij daglicht, omdat er geen stroom is. Technisch gezien zien de woningen er goed uit. Er zijn geen bouwkundige problemen. Wel zijn er wat vloeren beschadigd, zoals carpetvloeren of een laminaat. Aan de persoonlijke spullen is geen schade. Laptops doen het nog steeds en het beddengoed is nog gewoon droog.