Dirk Abels: 'Ik heb mijn plekje wel gevonden bij Sparta'

Sparta haalde in de winterstop Dirk Abels binnen, de verdediger kwam over van PSV. En veel tijd had hij niet nodig om zich thuis te voelen in Rotterdam. "Ik heb mijn plekje wel gevonden. Ben goed opgevangen door de jongens. Ik pas wel bij deze club", vindt Abels.

De 21-jarige speler woont nog in Brabant. "Nu pendel ik nog op en neer van Tilburg naar Rotterdam, maar ik ben op zoek naar een huis. Kijk rustig rond en als ik iets leuks tegen kom ga ik hier wonen", aldus Abels. "Het is altijd fijn om binnen een half uur van de club te wonen, maximaal. Reizen is misschien ook wel een beetje vermoeiend uiteindelijk."

"Ik ken Rotterdam niet heel goed, ben hier niet zo vaak geweest. Een paar keer, echt in de binnenstad. Ik moet de stad nog een beetje verkennen, maar dat komt wel goed mijn teamgenoten en ook mijn vriendin die misschien meegaat."

Sparta won de laatste twee competitiewedstrijden, tegen FC Dordrecht en Go Ahead Eagles. "We zitten weer in een goede flow kan ik wel zeggen."

Trainer Henk Fraser kan vrijdag in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk weer beschikken over Bart Vriends. De verdediger begint, na de 6-1 overwinning van Sparta op Go Ahead Eagles van een week geleden, op de bank. "De kans is behoorlijk groot dat wij in dezelfde opstelling beginnen", zegt Fraser.