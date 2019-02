Flatbewoners 'Lee Towers' nog zeker een nacht in de sporthal

flat aan de Galvanistraat in Rotterdam-Delfshaven

Enkele tientallen studenten van de ontruimde 'Lee Towers'-flat in Rotterdam-West kunnen voorlopig niet naar huis. Hun appartement heeft dusdanig veel waterschade opgelopen, dat ze niet terug kunnen. Morgenochtend mogen de eerste bewoners terug naar huis. Dat hebben de brandweer, gemeente Rotterdam en Stichting Salvage besloten.

Na een kleine keukenbrand stroomde er in een half uur tijd 20 duizend liter water door het gebouw. Een deel daarvan ging door meterkasten waarna de stroom in het gebouw is uitgeschakeld.



"Vanwege de veiligheid kunnen de mensen nog niet terug", zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam. "Werklui gaan ook nog een deel van de nacht door met het veilig maken van het gebouw, zodat morgenochtend de eerste mensen hopelijk terug kunnen."

Voor de bewoners van de appartementen rondom de woning waar de brand heeft gewoed was er minder goed nieuws. Zij zullen wat langer moeten wachten. "Hier is toch wat sprake van wat aanzienlijke waterschade. Het gaat om ongeveer dertig tot veertig appartementen."

Omdat nog niet alle appartementen in het 24-verdiepingen-tellende gebouw bewoond zijn, krijgen deze mensen

Bewoners van de flat hebben de nacht van woensdag op donderdag doorgebracht in een sporthal aan de Spaanseweg. Daar kunnen ze de komende nacht ook terecht. "We hebben na klachten over de kou de verwarming wel wat hoger gezet", zegt de woordvoerder.