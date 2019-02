Politie deelt boetes uit aan trouwstoet

In het centrum van Rotterdam heeft de deelnemer aan een trouwstoet meerdere boetes gekregen voor asociaal en gevaarlijk rijgedrag. De 25-jarige Rotterdammer toeterde hinderlijk, bleef stilstaan met zijn wagen op plekken waar dat niet mocht, haalde rechts in en speelde met zijn richtingaanwijzers.

Agenten kregen afgelopen maandag meldingen dat in de omgeving van de Crooswijkseweg meerdere auto's zich niet aan de verkeersregels hielden. Ze maakten onderdeel uit van een trouwstoet, die via de Boezemweg richting de Maasboulevard ging.

De 25-jarige Rotterdammer die meereed in deze stoet, viel de agenten in het bijzonder op. Hij werd op de Van Vollenhovenstraat aangesproken door agenten om door te rijden. Toen hij dat niet deed kreeg hij meerdere bekeuringen. Hoe hoog het eindbedrag was, zegt de politie niet.