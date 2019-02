Deel dit artikel:













Kinderen collecteren voor eigen snacks Foto: Politie Vlaardingen

Drie jonge 'collectanten' in Vlaardingen staat huisarrest te wachten. De kinderen van 8, 9 en 10 jaar oud gingen langs de deuren in de omgeving van de Kraanvogellaan, om geld op te halen. Het geld was echter niet voor het goede doel, maar werd besteed aan snacks voor henzelf.

"De oudste jongen had recent een sponsorloop gedaan via school, en was erachter gekomen dat op deze manier wel erg gemakkelijk geld te verdienen was", laat de politie weten. "Dus besloten ze weer te gaan collecteren." Via de BuurtWhatsApp werd al gauw melding gemaakt van de jonge collectanten. Ze werden door de wijkagent aangetroffen op de Reigerlaan. Van het opgehaalde geld hadden ze chocolademelk en verse broodjes gekocht. De kinderen zijn naar huis gebracht. "Hun ouders gaven aan een hartig woordje met hen te spreken", zegt de politie. Het gekochte eten en drinken is na overleg gedoneerd aan dagopvang De Groene Luiken in Vlaardingen.