Feyenoord-supporters dag na bekernederlaag: 'Ze hebben hun best gedaan'

Een dag na de bekernederlaag tegen Ajax was het rustig rondom De Kuip. Ondanks de 0-3 nederlaag, heerste er bij de enkele supporters rondom het stadion een stemming van berusting. "Het is heel triest dat het gebeurt, maar je doet er niks aan".

"Ze hebben hun best gedaan en het was te verwachten dat Ajax revanche zou nemen voor de 6-2", gaat de supporter verder. "Die kansen aan het begin hadden er in gemoeten."

"Gewoon klote, zoals altijd als je verliest van een club als Ajax", vertelt een andere supporter. "Je raakt eraan gewend als Feyenoord-supporter. Ik heb gisteren geen kaartje gekocht, omdat ik het gewoon niet aandurfde. Ik was al bang dat ze ondanks de 6-2 van een maand geleden zouden verliezen. Laten we uithuilen en opnieuw beginnen, om in ieder geval die derde plaats binnen te slepen."