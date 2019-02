'We hopen op een straf voor Rotterdam Airport die zoden aan de dijk zet'

Het voelt toch een beetje als verrassing, voor de omwonenden van Rotterdam The Hague Airport: de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) neemt maatregelen tegen de Rotterdamse luchthaven voor het overtreden van de geluidsnormen.

"In het verleden hebben we toch meerdere keren vastgesteld dat de inspectie een tandeloze tijger was", zegt Dirk Breedveld van Bewoners tegen Vliegtuigoverlast. "Maar nu hebben ze toch echt een wettelijke overtreding geconstateerd en dat gaan ze handhaven."

De luchthaven heeft de geluidsnormen in 2018 op één plek, in Schiedam, met 17,8 procent overschreden. Op de andere plekken waren er geen problemen.



Wat de straf zal zijn is nog onduidelijk. De maatregel wordt voorgelegd aan Rotterdam The Hague Airport. Daarna is er ruimte voor een verweer. Vervolgens wordt de maatregel opgelegd.

"Dat het allemaal achter gesloten deuren plaatsvindt is natuurlijk wel merkwaardig", zegt Breedveld. "Maar dat hoort ook wel een beetje bij het luchthavendossier."

De Inspectie Leefomgeving en Transport en Rotterdam The Hague Airport willen voorlopig nog geen toelichting geven over de maatregel, totdat deze definitief is.