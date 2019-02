Rijnmondregio sterk vertegenwoordigd in Kleurrijke Top 100

De Kleurrijke Top 100 staat dit jaar vol met regiogenoten. Donderdagavond is de nummer 1 in de categorie Media bekend gemaakt in de Rotterdamse Schouwburg. Presentatrice Nadia Moussaid, geboren in Schiedam, voert de lijst aan.

Volgens de jury is Moussaid een rolmodel en staat zij voor een nieuwe generatie van vrouwen van kleur in de media. Ze brak vooral door toen ze vorig jaar zomer vijf weken lang Eva Jinek verving, met de talkshow Laat op 1. Als aanvoerder van de Top 100 verschijnt ze op de cover van het magazine over de hitlijst.

Kleurrijk en inspirerend

De Kleurrijke Top 100 is dit jaar voor de achtste keer samengesteld door een onafhankelijke redactie, die op zoek is gegaan naar kleurrijke en inspirerende talenten uit verschillende lagen en genres van de samenleving. "We gaan altijd wel op zoek naar de onzichtbare parels die absoluut een podium verdienen", zegt organisator Khalid Ouaziz.

Ook konden mensen worden aangedragen voor een plek in de top 100. Doel is om "de media, het bedrijfsleven en de politiek te inspireren met de andere kant van het spectrum".

Verschillende categorieën

De top 100 is onderverdeeld in tien categorieën. Een aardige lijst dus. "Met een top 10 ben je zo klaar", verklaart Ouaziz het grote aantal namen. "Een korte lijst doet geen eer aan al het kleurrijke talent in Nederland."

Elke categorie telt tien namen. In de categorie Overheid is Rotterdam goed vertegenwoordigd. Volgens de jury is burgemeester Ahmed Aboutaleb een "consistente verbindende factor" in Rotterdam. Ook Said Kasmi, D66-fractievoorzitter in Rotterdam en Richard Moti, wethouder namens de PvdA in de Rotterdamse gemeenteraad, staan in de top 10.

Ook in de overige categorieën komen regiogenoten voorbij. Zo staan rapper Winne (Rotterdam) en Naaz (Gorinchem) in de Top 10 Entertainment en staan Charlotte Insinger (Eneco) en Mai Elmar (Cruise Port Rotterdam) in de Top 10 Bedrijfsleven.