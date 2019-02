Deel dit artikel:













Melding schietpartij Overschie blijkt vals 112-belletje Ameidestraat. Foto: MediaTV

De politie heeft donderdagavond een inval gedaan in een huis in de Ameidestraat in Rotterdam-Overschie. Aanleiding was een melding van een schietpartij.

Volgens omwonenden wonen in het huis 2 vrouwen die al langer getreiterd worden door een onbekende man. De politie bevestigt dat er eerder valse meldingen zijn gedaan over het adres. Na de melding nam de politie geen risico. De straat werd afgezet en een speciaal politieteam werd opgetrommeld om het huis binnen te gaan. Uiteindelijk bleek het loos alarm. De woordvoerder zegt verder dat de melding telefonisch is gedaan door een man vanaf een afgeschermd telefoonnummer. Ook noemde hij zijn naam niet. Of het om dezelfde man gaat als bij de eerste melding, kan de politie niet zeggen.