Bewoners Noordereiland eisen gesprek over jongerenoverlast

Drugshandel, harde muziek, wegrijden met piepende banden en zelfs sex in de auto. De bewoners van het Noordereiland in Rotterdam zijn de overlast van jongeren spuugzat. Ze eisen een gesprek met wethouder Wijbenga.

Annemarie Stel en Pim Janssen van de wijkraad laten op een doodnormale donderdagavond wat voorbeelden zien van de overlast. Aan de Maaskade staat een wit bestelbusje naast een personenauto op een parkeerplaats aan het water. Er wordt iets overhandigd vanuit het ene voertuig naar het andere.

"Zullen we er maar vanuit gaan dat het een pak hagelslag is", zegt Janssen nog grappend. "Nee dit gaat zo bijna elke avond. En dat zijn we spuugzat."

Volgens Stel is het elke avond raak langs de Maaskade. Jongeren zoeken een plekje met hun wagen aan de Maaskade. "Het liefst op een rustig plekje, dicht bij het water".

De overlast is al tien jaar aan de gang, legt Janssen verder uit. Van hard rijden over de kades, het achterlaten van afval en intimidaties. "Als je er iets van zegt loopt het zo uit de hand", legt Janssen uit. "Bij een van de mensen hier in de straat werd zo de voordeur ingeschopt."

Genegeerd

Janssen en Stel zeggen dat ze de problemen al meerdere keren hebben aangekaart bij het stadsbestuur aan de Coolsingel, maar dat leverde tot dusverre niets op. "Je wordt gewoon met een kluitje het riet ingestuurd. Dit moet gewoon ophouden", zegt Janssen boos.

Janssen: "Zelfs de wijkraad wordt voortdurend genegeerd. Daarvoor is de proef met de wijkraad niet begonnen. Als dit zo blijft zal ik mijn collega's in de wijkraden adviseren om ermee te stoppen, want dit heeft zo geen enkele zin. We worden moe van het aantonen dat er hier iets niet klopt. Meneer Wijbenga, u bent zo'n leuke wethouder. Komt u lekker langs voor een gesprek. Het liefst morgen al!"

En de jongeren zelf? Die hebben geen zin in aandacht. Als de verslaggever de jongeren in de auto aanspreekt gaan de ramen dicht, wordt de auto in z'n achteruit gezet en scheurt de Audi ervandoor.