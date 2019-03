Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bekerfinale Willem II - Ajax: de gevolgen voor Feyenoord op weg naar Europees ticket Treurende Feyenoorders na de nederlaag tegen Ajax woensdagavond. (Foto: ANP - Olaf Kraak)

Feyenoord verloor woensdagavond in De Kuip van Ajax, waardoor de Amsterdammers op 5 mei bekerfinalist zijn. In die finale speelt de huidige nummer twee van Nederland tegen Willem II, dat donderdagavond AZ versloeg (1-1, 2-1 winst voor Willem II in penaltyserie). Door deze bekerfinale zijn voor Feyenoord een aantal scenario's mogelijk om Europees voetbal veilig te stellen.

Als Feyenoord na 34 speelrondes nog altijd op de derde plek staat, is het verzekerd van Europees voetbal. Bij bekerwinst voor Ajax pakt de ploeg van Giovanni van Bronckhorst dan een ticket voor de derde kwalificatieronde van de Europa League. Dit is mits Ajax kampioen of tweede wordt, waar het met de huidige stand wel naar uit ziet. Wint Willem II de beker, stroomt Feyenoord bij een derde plaats door naar de tweede kwalificatieronde van de Europa League. Strijd om plek drie Nu AZ in ieder geval geen Europees ticket via de beker veilig gaat stellen, kunnen de Alkmaarders zich net als Feyenoord volledig richten op de strijd om de derde plaats. Mocht AZ de derde plek nog van Feyenoord afsnoepen, kunnen de Rotterdammers alsnog een direct ticket naar Europees voetbal grijpen. Bij een vierde plek voor Feyenoord en bekerwinst voor Ajax, pakken de Rotterdammers een direct ticket naar de tweede kwalificatieronde van de Europa League. Wint Willem II de beker, moet Feyenoord bij een vierde plaats play-offs voor een Europees ticket gaan spelen.