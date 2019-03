CDA Zuid-Holland: 'Haal Europride naar Rotterdam'

Het Rotterdamse kandidaat-statenlid Danny de Vries (CDA) wil het Europese LHBTI-evenement 'Europride' naar Rotterdam halen. Sinds april van vorig jaar is Zuid-Holland een 'regenboogprovincie' en dit evenement past daar volgens De Vries prima bij.

De Vries verwacht wel dat het binnenhalen en eventueel organiseren van de tocht niet zonder weerstand zal verlopen. "Maar het organiseren van Europride en vooral de weg ernaastoe, is een ultieme gelegenheid om de sociale acceptatie en veiligheid voor LHBTI's te vergroten."

Het idee om Europride naar Rotterdam te halen is niet nieuw. Afgelopen zomer riepen onder meer COC Rotterdam en Rotterdam Pride op om het evenement in 2023 naar Rotterdam te houden. Dan wordt Europride voor de 30e keer georganiseerd. Het CDA in Zuid-Holland sluit zich nu aan bij die oproep.

Volgens De Vries is Europride een internationaal festival met inhoud. "Het is essentieel om blijvend aandacht te vragen voor mensenrechten in het algemeen en de acceptatie en gelijheid van LHBTI's in het bijzonder", zegt De Vries.

Europride wordt elk jaar in een andere stad gehouden. De eerste was in 1992 in Londen. De leden van de EPOA (European Pride Organizers Association) bepalen waar het feest gehouden gaat worden. In Nederland zijn Pride Amsterdam, Rotterdam Pride en Roze Zaterdagen Nederland lid van de EPOA.