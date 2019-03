Erasmusbrug afgesloten door werkzaamheden

De Erasmusbrug is de vanavond en nacht afgesloten voor verkeer. Er worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

De afsluiting ging donderdag om 22:00 uur in. Tot 00:30 uur was de brug dicht voor gemotoriseerd verkeer. Daarna was de Erasmusbrug tot 06:00 uur ook gesloten voor fietsers en voetgangers.

In de nacht van vrijdag op zaterdag geldt de gehele afsluiting van 00:30 uur tot 06:00 uur. Verkeer kan omrijden via de Willemsbrug.