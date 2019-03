Droomparken nieuwe hoofdsponsor Feyenoord

Droomparken is de nieuwe hoofdsponsor van Feyenoord. De Rotterdammers hebben de keten van vakantieparken tot de zomer van 2021 aan zich verbonden. De Rotterdamse voetbalclub ontvangt jaarlijks 6 miljoen euro.

Tot en met de zomer prijkt de naam van energiemaatschappij Qurrent op de voorkant van het shirt van Feyenoord.

Droomparken is op dit moment nog hoofdsponsor van Vitesse, maar de partijen gaan na dit seizoen op kleinere schaal samenwerken. Het bedrijf beschikt over veertien vakantieparken in Nederland met luxe woningen die beschikbaar zijn voor zowel verkoop als verhuur.

"Wij hebben het afgelopen jaar goede ervaringen opgedaan als hoofdsponsor van Vitesse. Onze naamsbekendheid is hierdoor flink vergroot en met name bij de fans van Vitesse", zegt Andries Bruil namens de directie van Droomparken. "Onze ambitie is echter om voor een versnelde en verhoogde landelijke naamsbekendheid te gaan."