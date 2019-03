Bewoners woontoren Lee Towers mogen naar huis

De bewoners de woontoren Lee Towers in Rotterdam-West mogen terug naar huis. Het gebouw is rond 08:00 uur grotendeels vrijgegeven, meldt de gemeente.

Bij 25 appartementen is de waterschade groter. Verhuurder Holland2Stay regelt voor die bewoners tijdelijk vervangende woonruimte in het complex.

Verder werken de liften in het complex nog niet goed. Daarom moeten de bewoners van sommige etages voorlopig gebruikmaken van een goederenlift.

Hoewel er donderdag met man en macht is gewerkt om de flats weer volledig veilig te krijgen, was dat voor de nacht nog niet gelukt. Daarom moesten tientallen bewoners voor de tweede achtereenvolgende nacht slapen in de tijdelijke opvang in een sporthal.

Woensdag was er een keukenbrandje waardoor er via de sprinklerinstallatie duizenden liters water de flat in stroomde. Dat water verplaatste zich door de elektriciteitskasten en daardoor viel de stroom uit. Het is nog onduidelijk waarom de installatie zo veel water heeft verspreid voor zo'n kleine brand.