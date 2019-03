De geheime tuin gaat dit weekend van start

De Geheime Tuin, het reizende festival, heeft een nieuwe locatie voor de zesde editie. Het gaat om het voormalig gebouw van stadsboerderij 'Uit je eigen stad' in Rotterdam.

De nieuwe locatie voor de wintereditie van De Geheime Tuin ligt aan de rand van de stad. "Het is een gigantisch terrein. We hebben een grote kas, een paar loodsen en een winterplein. Een heel mooi stukje Rotterdam," vertelt de organisator van het festival, Kelly Vincent.

Nieuwe formule

In voorgaande jaren konden de Rotterdammers drie weekenden lang genieten van het festival. Dit jaar is het festival slechts één weekend. "Eigenlijk heeft dat twee redenen. Rotterdam is super populair, dus het is onmogelijk om een locatie een maand lang over te nemen. Daarnaast leek het ons leuk om iets meer in te spelen op de programmering. Niet dat het het festival langzaam opkomt, maar dat er continue programmering is."

Kelly Vincent en Kim Pieters zijn samen het brein achter De Geheime Tuin verrassen jaar weer met een nieuwe locatie. Een plek waar mensen kunnen genieten van muziek en performance, maar ook kleren kopen in de pop-up store of lekker eten.

Elke editie zoeken de organisatoren weer een nieuwe locatie. ''Wij zetten ons eigen netwerk in en zijn de hele tijd bezig met ontdekken. Intussen kennen wij de meeste leuke plekjes van de stad wel. Maar als wij een leuk gebouw zien, dan willen wij altijd wel even kijken wat er achter die deur zit.’’