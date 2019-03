Ouders gehandicapte Stijn (14) bouwen 'villa' met intensieve zorg

Ze zouden hem het liefst zelf thuis verzorgen, maar Stijn (14) heeft zulke specifieke zorg nodig, dat ouders Henryke en Paul Zoomers uit Barendrecht een speciaal huis willen bouwen voor hem en negen andere meervoudig gehandicapte jongeren: Villa Gewoon Bijzonder.

Stijn is geboren met een zeldzame chromosoomafwijking. Hij ziet en hoort niet goed en is verstandelijk gehandicapt. Op dit moment woont Stijn bij zijn ouders. "We vinden het super om hem hier thuis te hebben, maar we merken wel dat we best wat vermoeider worden in de loop van de jaren", vertelt Henryke.

Geen tijd voor een spelletje

De beschikbare zorg schiet tekort volgens Paul en Henryke. "De zorg is te ingewikkeld voor gevestigde instellingen", legt Paul uit. Er zijn te weinig mensen. Eten en verschonen slokt volgens hem al alle tijd op. Er is geen tijd voor aandacht, een spelletje spelen. "Daar worden de kinderen doodongelukkig van", zegt hij.

De woning die Henryke en Paul willen realiseren, is qua zorg heel intensief. "Wij willen niet één verzorger op vijf kinderen, maar twee of drie, wat erop neer komt dat de kinderen heel regelmatig één op één contact hebben", zegt Paul.

Huisgenoten gezocht

De woning is niet alleen voor zoon Stijn, er is nog plek voor negen andere jongeren. "We hebben nu vier aanmeldingen en we zijn met twee aanmeldingen bezig", vertelt Henryke. "De kinderen hebben ruime persoonsgebonden budgetten, maar daar zullen we niet mee uitkomen, omdat we zelf ook veel uren inzetten." Ondanks de budgetten is er geld tekort. Henryke en Paul zijn al in gesprek met verschillende partijen en ook de gemeente Barendrecht denkt mee.