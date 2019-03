Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nieuwe club Reverse moet 'heel vrouwvriendelijk worden'

Over een week is het zover, dan opent in het voormalige pand van horecagelegenheid de Skihut de nieuwe nachtclub Reverse. Als het aan de eigenaren ligt, moet het een club worden waar iedereen zich thuis voelt.

"Dames vinden het lastig om 's avonds over straat te gaan en de gaycommunity vindt het lastig om hand in hand door de stad te lopen", zegt Soufiane Chokarni vrijdagochtend op Radio Rijnmond. "Wij willen daar zeker goed mee omgaan en zorgen dat mensen zich heel erg op hun gemak voelen. Je kunt heel gemakkelijk parkeren bij ons voor de deur en de portiers houden altijd een extra oogje in het zeil. Als je binnen bent, moet je je gewoon op je gemak voelen, dat is echt waar wij voor staan." Openingsweekend Reverse organiseert vrijdag 8 en zaterdag 9 maart zijn openingsweekend. De club opent daarna elke vrijdag en zaterdag de deuren om 23:30 uur en gaat door tot in de vroege uurtjes. "De kwaliteit van muziek staat centraal, waarbij een brug wordt geslagen tussen een commercieel aanbod en de underground scene."