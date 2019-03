De Feijenoorder neemt afstand van onsmakelijke verwijzing op spandoek

Supportersvereniging De Feijenoorder neemt afstand van teksten die op een enorm spandoek waren te zien. Het doek werd ontvouwen vlak voor de halve finale van de KNVB-beker, afgelopen woensdag, tegen Ajax in De Kuip.

Op het enorme spandoek - waarop hoofdzakelijk de tekst 'Feyenoord Rotterdam' was te lezen - stond ook heel klein in het midden een hectometerpaaltje afgebeeld; een verwijzing naar een vechtpartij in 1997 tussen voetbalhooligans waarbij Ajax-fan Carlo Picornie om het leven kwam.

Ook stond het getal 34 op het spandoek, verwijzend naar het rugnummer van Abdelhak Nouri, een jeugdspeler van Ajax die ruim een jaar in coma lag.

Op Twitter distantieert de supportersvereniging zich van de teksten: het is verwerpelijk en zeer kwalijk, schrijft de vereniging. Wie de teksten op het spandoek heeft gespoten, is niet bekend.

Ook de club laat via Twitter weten de verwijzingen te betreuren: "Het spandoek was weer ongekend mooi. Veel supporters hebben daar ziel, zaligheid en talloze vrije uren in gestoken. Het is ronduit walgelijk dat, zoals zo vaak, een enkeling het op deze manier moet verpesten."