Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vliegveld neemt maatregelen tegen herrie in Schiedam

Rotterdam The Hague Airport gaat vaker de vliegroute veranderen, zodat er minder geluidsoverlast wordt veroorzaakt in Schiedam. In het uiterste geval kunnen bepaalde vluchten niet doorgaan.

Het vliegveld reageert daarmee op de beslissing van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om een maatregel op te leggen. De inspectie meet het vliegtuiglawaai op meerdere plekken rond de luchthaven. Op één plek in Schiedam werd de geluidsnorm met 17,8 procent overschreden. Op de andere plekken waren er geen problemen.

Lees ook: Inspectie: te veel vliegtuiglawaai in Schiedam

Vliegtuigen moeten zoveel mogelijk tegen de wind in starten en landen. Uit de analyse van de ILT naar de oorzaak van de overschrijding blijkt dat er in 2018 veel noordelijke en oostelijke wind is geweest. De luchthaven heeft daardoor meer landingen vanuit het zuidwesten moeten verwerken. Vliegtuigen moeten zoveel mogelijk tegen de wind in starten en landen. Uit de analyse van de ILT naar de oorzaak van de overschrijding blijkt dat er in 2018 veel noordelijke en oostelijke wind is geweest. De luchthaven heeft daardoor meer landingen vanuit het zuidwesten moeten verwerken. Volgens de inspectie gaat het om een onvoorziene situatie. Maar omdat het in de toekomst meer kan voorkomen, vindt de ITL maatregelen noodzakelijk.