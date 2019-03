Deel dit artikel:













Shell aangeklaagd voor explosie Moerdijk Foto: Bram van de Biezen (ANP)

Olie- en gasconcern Shell wordt aangeklaagd voor een grote explosie in de fabriek in Moerdijk in 2014. Behalve voor de ontploffing is het bedrijf ook gedagvaard voor de lekkage van het giftige ethyleenoxide van november 2015 tot en met januari 2016 in Moerdijk.

Op 3 juni 2014 explodeerde een reactor van de fabriek in Moerdijk door een onverwachte reactie tussen stoffen. De reactie veroorzaakte meerdere ontploffingen en er volgde een grote brand. Door de explosie raakten twee mensen gewond. De schade liep in de miljoenen. Er kwamen ook roetdeeltjes vrij, die tot in de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht terecht kwamen. In de strook Strijen en Puttershoek ging het om deeltjes met zware metalen. Maar volgens de veiligheidsregio was het risico verwaarloosbaar. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde dat het bedrijf te weinig oog had voor de risico's.



Eind januari 2016 ontdekte Shell Moerdijk een lekkage van het gevaarlijke en kankerverwekkende ethyleenoxide. Doordat per ongeluk een afsluiter was blijven openstaan was vanaf 21 november 2015 27,7 ton van de giftige stof in de lucht terecht gekomen. In dit geval concludeerde de Onderzoeksraad dat het bedrijf fouten maakte bij de inschatting van de veiligheidsrisico's. De maatregelen om een ongeplande uitstoot te voorkomen en te detecteren, waren niet voldoende. De zaak tegen Shell dient op 14 en 16 mei bij de rechtbank in Den Bosch.

