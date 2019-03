Tekeningen zwerver Heinz in stadsarchief

Zwerver Heinz was jarenlang een bekende figuur in het centrum van Rotterdam. Heinz was vooral te vinden rond het Centraal Station, Hofplein en de Coolsingel. Vrijwel altijd met koffie en een peuk.

Met name in de jaren zeventig, tachtig en negentig kenden veel Rotterdammers Heinz. Dat was overigens niet z’n echte naam. Theo van den Hoogen kreeg die bijnaam in Rotterdam vanwege zijn Duitse accent.

Van den Hoogen werd geboren in 1937 in Naarden maar bracht z’n jeugd in Duitsland door. In 1963 kwam hij in Rotterdam terecht. Tot zijn dood in 2005 bleef zwerver Heinz in de stad.

Kunstatelier

Z’n laatste jaren bracht hij door in verpleeghuis De Leeuwenhoek aan de West-Kruiskade. Daar maakte hij in het kunstatelier een verschillende tekeningen. Het zijn herinneringen aan zijn zwerversbestaan maar ook zomaar taferelen.

De tekeningen worden opgenomen in de collectie van het Stadsarchief Rotterdam. ”We bewaren van alles van Rotterdam in het archief", zegt Wanda Waanders van het Stadsarchief. "Niet alleen de mooie platen en succesvolle mensen, maar ook de andere kant van de stad. Zwerver Heinz hoort daarbij. Hij heeft ruim dertig jaar door de stad gezworven en veel mensen kennen hem. Hij hoorde bij de stad."

Pakje shag

Roel Braams leidt het kunstatelier van Humanitas De Leeuwenhoek. Hij wist zwerver Heinz te overtuigen om te gaan schilderen: "Dat kostte me enige moeite want Heinz was niet zo van de activiteiten. Ik heb hem voorgesteld dat hij op vrijdag een pakje shag zou krijgen als hij elke dag kwam schilderen. Toen was de deal snel gesloten en vanaf dat moment heeft hij elke dag bij mij geschilderd."