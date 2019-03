Chris Natuurlijk neemt je te grazen!

Er wordt wat afgegraasd in Chris Natuurlijk van zaterdag 2 maart. Maar er is meer:

In De Staart bij Oud-Beijerland mag de natuur al 15 jaar haar gang gaan, geholpen door Schotse hooglanders en konikpaarden. De grazers geven vorm aan de begroeiing. Chris Natuurlijk struint door het gebiedje met Merijn van den Hoogenhoff, één van de auteurs van het boekje 15 jaar De Staart dat op 6 maart verschijnt.

Konijnen

Het boek Bloeiende Duinen leest als een reis langs de hele Nederlandse kust. Chris Natuurlijk gaat met de samensteller van het boek naar de duinen bij Kwade Hoek op Goeree-Overflakkee. Onderweg speuren ze naar plantjes en dieren die er voorkomen. Zoals het konijn. In de duinen gaat het niet zo goed met deze kleine grazer die heel belangrijk is voor de duinen. Het graast en het graaft waardoor de duinen open blijven. Als je wilt weten of er konijnen zitten, dan zoek je naar konijnenkeutels.

Wolf

En met de wolf is dat net zo. Wil je weten of er wolven zitten, dan ga je op zoek naar hun poep. Hoe je weet of die poep ook echt van een wolf is, dat vertelt wolvenkenner Leo Linnartz. De wolf is terug in Nederland. Hoe komt dat en wat betekent dat voor mensen en dieren? Leo Linnartz geeft op 5 maart een wolvenlezing in Ridderkerk. Chris Natuurlijk zoekt de wolvenspecialist op in zijn woonplaats Ooltgensplaat.

(Her)ontdek de Museumnacht010

Je hebt het al vaker gezien, maar heb je ook echt gekeken? In de nacht zie je de dingen anders dan overdag. Museumnacht010 spoort je aan de stad en de musea te herontdekken. Chris Natuurlijk herontdekt het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en hoort alles over bloedzuigers in de bloedigste quiz allertijden.

