Vestia geeft bewoners Tweebosbuurt extra tijd voor huuropzegging

Woningcoöperatie Vestia geeft bewoners van de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid extra de tijd om de huuropzegging te ondertekenen. Deze week stuurt de woningcoöperatie opnieuw een brief aan huurders die de eerder gestuurde huuropzegging niet hebben getekend.

"We geven huurders nog een week de tijd na de dagtekening van de brief", vertelt een woordvoerder van Vestia. "Tijdens spreekuren merken we dat nog veel huurders twijfelen over het ondertekenen van de brief. Daarom denken we dat het zinvol is om huurders nog een week extra de tijd te geven."



Eind november stemde de Rotterdamse gemeenteraad in met de sloop van bijna 600 sociale huurwoningen en de komst van 374 nieuwe woningen. Begin dit jaar ontvingen de bewoners van de woningen in de Tweebosbuurt een brief met de huuropzegging van Vestia. In de brief staat dat het huurcontract met ingang van 2020 wordt stopgezet. Vestia zegt in de brief juridische stappen te ondernemen tegen huurders die niet akkoord gaan met de opzegging. De termijn voor terugsturen van de brief is 15 februari verstreken.

"We willen gerechtelijke procedures het liefst voorkomen", vervolgt een woordvoerder van Vestia. Hoeveel mensen de huuropzegging ondertekend hebben teruggestuurd wil Vestia niet zeggen. "Ondanks het verstrijken van de deadline krijgen we nog steeds getekende brieven binnen", aldus een woordvoerder. "Ook deze week hebben we er weer meerdere ontvangen."



De woordvoerder van Vestia zegt er alles aan te doen om bewoners van de Tweebosbuurt te begeleiden naar nieuwe woningen. "Onze huurhuizen die vrijkomen in omliggende wijken plaatsen we niet meer online", aldus de woordvoerder. "We houden die woningen beschikbaar voor mensen in de Tweebosbuurt. We kunnen de komende weken dertig huizen verhuren."