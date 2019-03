'Gio' over spreekkoren richting Van Geel: 'Je moet mensen in hun waarde laten'

Giovanni van Bronckhorst in De Kuip. Foto: VK Sportphoto/Yannick Verhoeven

Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft zich uitgelaten over de spreekkoren aan het adres van Martin van Geel, tijdens de wedstrijd tegen Ajax woensdag.

"Ik voel met Martin mee, als alle pijlen op je gericht worden tijdens een wedstrijd". zegt 'Gio' tijdens de persconferentie in aanloop richting de wedstrijd van zondag tegen FC Emmen.

Spijtig

"Ik weet hoeveel energie en tijd hij in de club stopt. Voor hem is het heel jammer. Ik heb veel met hem samengewerkt. De supporters zijn vrij om zich te uiten, maar ik hoorde weer ziektes voorbij komen, dat vind ik heel spijtig.

Wij weten hoe mooi en ondersteunend de fans kunnen zijn, dat voel je in het stadion, zeker in grote duels. Maar het publiek kan ook heel hard zijn, kritisch, dat mag en hoort ook. Maar je moet mensen in hun waarde laten, geen nare ziektes gebruiken. Dat komt hard aan."

Bekijk hierboven de video waar 'Gio' reageert op de spreekkoren richting van Geel. Er is ook vooruitblik op de wedstrijd tegen FC Emmen te vinden.