Nepmonteur besteelt 92-jarige vrouw van sieraden

Een 92-jarige vrouw uit Gorinchem en een 76-jarige vrouw uit Barendrecht zijn afgelopen week in hun eigen huis beroofd van sieraden. Bij beide vrouwen kwamen de daders met een smoesje binnen.

Een man in een groen hesje belde woensdagmiddag bij de vrouw van 92 in Gorinchem aan in verband met een stroomstoring. De vrouw moest haar sieraden af doen omdat die invloed zouden hebben op de storing. Daarna moest ze in de slaapkamer de stekker van de wekker uit het stopcontact halen, op dat moment ging de nepmonteur er met de sieraden vandoor.

In Barendrecht stond donderdagavond een man voor de deur van een 76-jarige vrouw. Hij zei dat hij van Stedin was en langskwam vanwege problemen met het licht. Binnen stal hij volgens de politie een grote hoeveelheid sieraden, terwijl de vrouw in de keuken een stekker uit het stopcontact haalde.