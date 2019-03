Arrestatie voor fatale schietpartij Dairon Alberto op Katendrecht

Een 24-jarige Rotterdammer is opgepakt voor de schietpartij op de Rechthuislaan in Rotterdam-Katendrecht. Daarbij kwam op zondag 28 oktober de 32-jarige Dairon Alberto om het leven.

Onlangs werd een beloning van 25 duizend euro uitgeloofd in deze zaak. Na de verschillende oproepen in Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht kwamen enkele tips binnen.

De Rotterdammer is donderdag aangehouden in Limburg nadat hij door het Rotterdamse onderzoeksteam als verdachte is gesignaleerd in de politiesystemen. Hij is vrijdag voorgeleid en blijft in ieder geval twee weken vastzitten.

Eerder deze maand breidde de politie het onderzoek uit naar de Antillen, op basis van een tip over een van de daders.