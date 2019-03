Deel dit artikel:













Geïrriteerde fietser slaat wegwerker met slot in het gezicht

Twee wegwerkers zijn donderdagmiddag uitgescholden en even later bedreigd en mishandeld door een fietser. Dat gebeurde in het centrum van Rotterdam.

De fietser moest door wegwerkzaamheden op de Blaak om het busje van de wegwerkers heenrijden. Hij schold hen eerst uit, reed door en kwam even later terug met een 46-jarige Rotterdammer. Een van de wegwerkers werd door de fietser met een fietsslot in het gezicht geslagen. De 46-jarige man bedreigde de andere wegwerker met een mes. Toen de slachtoffers om hulp riepen, sloeg de fietser op de vlucht. Zijn maat wist niet te ontkomen en werd door een van de wegwerkers overgedragen aan de politie. De fietser is nog niet gepakt.