Vader en zoon vastgebonden en beroofd in eigen huis Politie Rotterdam (Archief foto) - Thijs Kern

Twee mannen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag in hun woning aan de Peitkreek in Rotterdam overvallen. Een van hen werd afgelopen weekend 's nachts ook al overvallen op station Rotterdam-Lombardijen.

De 56-jarige vader werd vrijdagochtend rond 03:30 uur wakker van een overvaller die met een mes naast zijn bed stond. Hij werd bij zijn 23-jarige zoon in een andere kamer gezet en vastgebonden. De politie is gelijk na de overval een onderzoek gestart in de buurt, maar de daders zijn nog niet gevonden. Mogelijk is er een verband met de beroving van afgelopen weekend. Toen werd de vader namelijk beroofd van zijn tas.