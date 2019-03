'Moordmakelaars' Caloh Wagoh langer in de cel

Twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh blijven langer vastzitten. Het voorarrest van de 70-jarige Greg R. en de 48-jarige Delano R. is vrijdag door de rechtbank in Rotterdam verlengd.

De mannen worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij de moord op Zeki Yumusak uit Barendrecht. Hij kwam in juli 2017 om het leven op de Langenhorst in Rotterdam-Zuid.



Volgens het Openbaar Ministerie zijn de twee "moordmakelaars", waar je een "moord op bestelling" kon regelen. Op die manier zouden ze ook de moord op Jair Wessels in Breukelen, ook in juli 2017, hebben gefaciliteerd.

De Schiedamse Tony de G. heeft het tweetal aangewezen. Ze zouden de moordopdrachten hebben aangenomen en er vervolgens voor hebben gezorgd dat anderen deze uitvoerden. Ook regelden ze wapens en vluchtauto's.

Spijkenisse

Een aantal andere leden van Caloh Wagoh wordt ook in verband gebracht met de dood van een Belgische zakenman in september 2017. Stefaan Bogaerts werd destijds doodgeschoten in zijn auto aan de Lisstraat in Spijkenisse.

Ook worden leden van de motorbende verdacht van de beschieting met een anti-tankwapen van de Panoramaredactie in Amsterdam.