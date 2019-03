Rotterdam viert honderd jaar Bauhaus

De kunst- en ontwerpschool Bauhaus viert dit jaar zijn honderdste verjaardag. En dat gaat in Rotterdam niet ongemerkt voorbij. Verschillende musea besteden de komende maanden aandacht aan Bauhaus en het Nieuwe Bouwen. Ook verbindt een speciale pendelbus tot 1 september het Museumpark met een Bauhaus-icoon in West: de Van Nellefabriek.

"De pendelbus rijdt elke zaterdag en zondag, drie keer per dag heen en weer naar de Van Nellefabriek", zegt Nina Swaep van UrbanGuides. "We willen een connectie maken tussen Bauhaus in het Museumpark, en Bauhaus bij de Van Nellefabriek. Die laatste is een icoon van die tijd." De pendelbus stopt in het Museumpark bij een voorbeeld van het Nieuwe Bouwen: het Chabot Museum.

In museum Boijmans van Beuningen is de komende maanden een grote tentoonstelling te zien over Bauhaus. Dat is overigens de laatste voorstelling van het museum, voordat Boijmans zeven jaar dicht gaat voor de renovatie.

In samenwerking met UrbanGuides organiseert het museum ook een serie excursies, waarbij elke keer een andere Bauhaus-pionier in de schijnwerpers staat. Bezoekers worden op die manier meegenomen naar verschillende bijzondere gebouwen in de stijl van het Nieuwe Bouwen in Rotterdam.

Het Nieuwe Bouwen is een stroming in de architectuur uit de eerste helft van de vorige eeuw, waarbij de functionaliteit van een gebouw voorop stond in het ontwerp. Een van de kenmerken is bijvoorbeeld veel ruimte en licht. De enorme ramenpartij die bijna de hele zijkant van de Van Nellefabriek bedekt, was vernieuwend voor die tijd.